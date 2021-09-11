صحة الدقهلية: قدّمنا لقاح كورونا لـ 70% من العاملين بالدولة



صحة الدقهلية

وقدم وكيل صحة الدقهلية الشكر والتقدير للمسئولين بالدولة وخاصة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه وجمبع القيادات ورجال الإعلام على المساندة الغير محدودة لمساعدتنا وتذليل جميع التحديات التي تواجهنا.



جامعة المنصورة

وتقدم وكيل صحة الدقهلية بالشكر لجامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع العاملين حيث تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تطعيم الطلاب والمنتسبين للجامعة.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بالدقهلية بالنسبة للمسافرين: "لم يعد هناك أي تكدس على مكاتب السفر، والنسبه الآن صفر انتظار".





كشف الدكتور سعد مكي، وكيل صحة الدقهلية، عن أنه تم تطعيم ما يزيد عن 70% من الجهاز الإداري للدولة، قائلا: "نأمل ممن لم يتقدموا للتطعيم سرعة التوجه للفرق المتنقلة التى تطرق كل مكان بأماكن العمل حفاظا على صحتهم".