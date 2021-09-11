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وصول أبناء عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم لمحكمة طرة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:43 ص
عائشة خيرت الشاطر
عائشة خيرت الشاطر
مـروة هيـكل
وصل أبناء عائشة خيرت الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر وعدد من أهالي باقي المتهمين وعلى رأسهم أبناء المتهمة هدى عبد المنعم المحامية وزوجة المحامي خالد بدوي الي مقر المحاكمة بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة  استعدادا لبدء جلسة المحاكمة في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة قسم ثانٍ مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

محاكمة عائشة خيرت الشاطر
تنظر بعد قليل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات.

ويأتي ذلك برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

محكمة جنايات أمن الدولة 
كان قد أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات امن الدولة قسم ثانٍ مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

الكلمات المفتاحية

هدى عبد المنعم محكمة طرة عائشة خيرت الشاطر

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