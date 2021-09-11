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حرس الحدود يواجهه الاتصالات وديًا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
بسنت علام



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود عصر اليوم السبت مباراة ودية أمام المصرية للإتصالات على ملعب فندق حرس الحدود مقر إقامة الفريق بالقاهرة.

وتقام المباراة ضمن فترة اعداد حرس الحدود في المرحلة الثالثة استعدادا لانطلاق القسم الثاني من الدوري المصري.

وقد خاض حرس الحدود سبع مباريات ودية خلال الفترة الماضية من الاستعدادات وكانت أول مباراة مع منتخب شباب الجيزة والثانية مع منتخب الشرقية التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والثالثة مع نادي الترام وفاز حرس الحدود بثلاثية نظيفة ثم واجهه بلبيس وخسر بهدف مقابل لاشيئ ثم مباراة مع السكة الحديد وخسر بهدفين مقابل هدف وواجهه القناه وفاز بهدف نظيف وتلاقى خسارة في أخر ودية أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

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