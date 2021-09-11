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وزيرة التضامن: 46% من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" أطفال

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:48 ص
الوزيرة
الوزيرة
هدى عبدالرازق
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الطفرة الحقوقية التي تشهدها مصر هي نتاج سنوات سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
التركيز على الفئات الأكثر فقرا
وأشارت "القباج"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه كان التركيز على الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، حيث لا يجب أن نترك أحد خلف الركب، مضيفا أن مصر بدأت في تطبيق عدد من السياسيات لدعم هذه الفئات.
ليس برنامج دعم فقط
وأضافت أن برنامج تكافل وكرامة بدأ منذ عام 2015، حيث أن البرنامج ليس برنامج دعم فقط بل يعد برنامج تنموي استثماري ويشترط التحاق الأطفال بالمدارس، وتحقيق الرعاية الصحية للأطفال، منوهة بأن 46% من مستفيدي البرنامج من الأطفال تحت 18 عام، و26% من مستفيدي البرنامج من ذوي الإعاقة، و12% من المستفيدين من المسنين، كما جاء البرنامج منصفا للأيتام والمرأة.

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مصر فئات أكثر تكافل وكرامة الرعاية الصحي التضامن

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