Advertisements

مقتل شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق برصاص طالبان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أعلن ابن شقيق صالح، اليوم السبت، إن طالبان اطلقت الرصاص علي شقيق أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني السابق وسائقه في محافظة بنجشير الشمالية.

وقال شريش صالح إن عمه روح الله عزيزي كان متوجهًا إلى مكان ما مستقلا سيارة يوم الخميس عندما أوقفه مقاتلو طالبان عند نقطة تفتيش. واضاف" أطلقت طالبان النار عليه وعلى سائقه عند نقطة التفتيش". ولم يتم الرد على الفور علي رسالة تركت للمتحدث باسم طالبان يوم السبت.

وقال شريش صالح إنه لم يتضح إلى أين كان عمه، المقاتل المناهض لطالبان، متجهًا عندما اطلقت عليه طالبان النار موضحا إن الهواتف لا تعمل في المنطقة.

وقاد أمر الله صالح القوات التي تقاوم طالبان في بنجشير، التي كانت آخر مقاطعة معوقة يجتاحها حكام أفغانستان الجدد. ويُزعم أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قيام طالبان بإطلاق النار على المقاتلين المناهضين لهم في بنجشير الذين اعتقلتهم.

وقد غادر أكثر من 250 أجنبيًا أفغانستان في الأيام الثلاثة الماضية، كما يقول زلماي خليل زاد، المبعوث الخاص لواشنطن. وأشاد خليل زاد، في سلسلة تغريدات ب"تعاون طالبان في هذا الجهد المهم"، لرحيل رعايا أجانب مؤخرا من أفغانستان. وكتب على تويتر "سنواصل التواصل مع حكومة قطر وطالبان وآخرين لضمان المرور الآمن لمواطنينا وغيرهم من الرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في المغادرة".

ومع ذلك، لا يزال مئات الأفغان، بمن فيهم مواطنون أمريكيون وحاملو البطاقة الخضراء، عالقين في مزار الشريف بشمال أفغانستان في انتظار إجلاؤهم لكن أوقفو حكام طالبان طلبهم وثائق سفر.

الكلمات المفتاحية

مقتل شقيق نائب الرئيس الأفغاني بنجشير المتحدث باسم طالبان افغانستان

أخبار تهمك

جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يرد على انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 13 ساعة

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع أجاي في قائمة الانتظار بعد قرار رحيله

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

منذ ساعة الا ربع

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تشكك في رغبة طالبان بتحقيق السلام في أفغانستان

مبعوث السلام الأمريكي يعلن شرط إتمام اتفاق سلام بأفغانستان

الولايات المتحدة وطالبان تفتتحان محادثات الدوحة

طالبان تعلن إطلاق سراح العديد من سجناءها في السجون الأفغانية

تقارير: إطلاق سراح ثلاثة رهائن هنود مقابل 11 من سجناء "طالبان"

المبعوث الأمريكي: محادثات السلام بين أفغانستان وطالبان في مرحلة مهمة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:34 ص

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

08:44 ص

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

01:01 ص

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements