أحمد الأحمر.. أسطورة اليد المصرية وصائد البطولات في 3 قارات (تقرير)

واصل أحمد الأحمر نجم الزمالك وأسطورة كرة اليد المصرية حصد البطولات رفقة الفارس الأبيض، بعد تتويجه بكأس السوبر الأفريقي على حساب فريق الأهلي بعد الفوز عليه بنتيجة 28 – 27 في مباراة مثيرة جمعتهما أمس الجمعة، على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.





ويُعد "الأحمر" واحد من أساطير كرة اليد في تاريخ مصر، وُلد في 27 يناير لعام 1987 بالجيزة، وظهرت موهبته وحبه للرياضة وكرة اليد في سن مبكرة، وبدأ ممارسة بعض الألعاب الرياضية المختلفة داخل القلعة البيضاء في بدايته حتى استقر على لعب كرة اليد في سن الـ19 عامًا.





بطولات وانجازات أحمد الأحمر في كرة اليد





بدأ مسيرته مع النادي الزمالك بشكل رسمي في عام 2004، ليبدأ مشوارًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، حيث حقق مع الفريق الأبيض 16 بطولة قارية (5 دوري أبطال أفريقيا، 6 السوبر الأفريقي، مرة بطولة أبطال الدوري، 4 ألقاب لبطولة أبطال الكؤوس)، بالإضافة لبرونزية كأس العالم 2010.





كما توج أحمد الأحمر بـ4 بطولات دوري مع الزمالك، و3 بطولات كأس مصر، و3 بطولات كأس السوبر المصري، ليصبح واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء وكرة اليد المصرية.





ويعد نجم الزمالك اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في كرة اليد على مستوى العالم بـ22 بطولة.





لم تتوقف انجازات أحمد الأحمر عند حدود النادي الزمالك، بل حقق الكثير من النجاحات خلال رحلته الاحترافية خارج مصر، حيث توج مع نادي فلينسبورج كأس ألمانيا 2015 وحصد كأس ولي العهد وكأس الأمير، والدوري القطري وبطولتي أبطال آسيا مع نادي الجيش القطري.





وتوج أحمد الأحمر بلقب بطولة آسيا للأندية الأبطال مع نادي أهلي جدة السعودي، وكذلك بطولة الخليج العربي مرتين، كما فاز بلقب البطولة الآسيوية مع نادي السد اللبناني، وحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014 مع نادي الأفريقي التونسي.





انجازات أحمد الأحمر مع منتخب مصر





كما حصد بطولة كأس الأمم الإفريقية 4 مرات مع منتخب مصر، كما فاز معه بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، وشارك بكأس العالم 6 مرات، وشارك 3 مرات بالألعاب الأولمبية وحصل مع الفراعنة المركز الرابع في طوكيو 2021، كما فاز ببطولتين للألعاب العربية، وبطولة ألعاب البحر المتوسط.





ألقاب فردية حققها "الأحمر" خلال مشواره الرياضي





حقق الأحمر العديد من الانجازات الفردية خلال مشواره الرياضي، حيث أصبح أفضل هداف في تاريخ مصر بكأس العالم عام 2019 برصيد 226 هدفًا، والهداف التاريخي للفراعنة في الأولمبياد بـ105 هدفًا، كما أنه الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية بـ197 هدفًا ولديه فرصة لزيادة غلته التهديفية في النسخة المقبلة للبطولة.