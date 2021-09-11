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بعد تكريمها.. إنجي المقدم توجه الشكر لإدارة مهرجان الدير جيست

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
بعد تكريمها.. إنجي المقدم توجه الشكر لإدارة مهرجان الدير جيست

أعربت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها الكبيرة بتكريمها أمس من مهرجان دير جيست، وقامت بتوجيه رسالة شكر لإدارة المهرجان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


شاركت إنجي المقدم جمهورها صورة جديدة لها من التكريم، وظهرت فيها وهي مرتدية فستان طويل باللون الأبيض ويوجد به فتحة من الجانب مزيناً بالورد الأزرق، وأختارت تسريحه شعر "ذيل حصان"، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً هادئاً يتناسب مع جمالها.

وعلقت على الصورة قائلة:"شكراً دير يجست على جائزة التميز عن دور (نادية) في مسلسل الإختيار".


يذكر أن مسلسل "الإختيار"من بطولة كريم عبد العزبز، أحمد مكي، بشرى، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.
بعد تكريمها.. إنجي المقدم توجه الشكر لإدارة مهرجان الدير جيست
بعد تكريمها.. إنجي المقدم توجه الشكر لإدارة مهرجان الدير جيست

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