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بدء جلسة محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
بدأت محكمة جنوب القاهرة، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية، التي تعقد الجلسة بمحكمة جنوب القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، وعضوية المستشار وليد عبد المعاطي عبد الخالق، والمستشار بسام فاروق عنتر، وأمانة سر أيمن محمد عثمان، محمد عوض محمد.
قرار إحالة المتهم
كانت أحالت جهات التحقيق المتهم مصطفى.ط، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحرش بطفلة الطالبية، وتدعى نورا، تبلغ من العمر 11 سنة، وذلك داخل منزل الطفلة بمنطقة فيصل بالجيزة.

المتهم خمسيني العمر، ترزي حريمي، استغل سير الطفلة بمفردها، فتابعها ودخل العقار خلفها، وتحرش بها ملامسًا أماكن عفتها.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات التحرش

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