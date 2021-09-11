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بعد تعافيه من كورونا.. محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة عدة مشروعات

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:02 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد ضوه
عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية اجتماعًا لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا.

اجتماع محافظ القليوبية 
حضر الاجتماع، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة.

واستمع المحافظ، لآخر المستجدات التي تتم في مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر موجهًا بسرعة دفع الأعمال مع مراعاة تنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية المطلوبة في كافة القطاعات من صرف صحي ومياه وغاز طبيعي واتصالات وكذا في مجالات الصحة والتعليم والقوى العاملة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بما يحقق إنجازا حقيقيا على أرض الواقع لتحسين جودة حياة المواطنين وإشعارهم بالرضا.

الخطة الاستثمارية
ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الهجان على المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وكلف المحافظ مدير الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة مؤكدًا أن تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية ودعم الاقتصاد المحلي لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

الكلمات المفتاحية

مصر محافـظ القليوبيــة كورونا

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