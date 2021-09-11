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السيسي: "اللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز هو حر.. ربنا اللي بيحاسب"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:03 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإشكاليات التي كانت موجودة في 2011 هى التي أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف "السيسي"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، "إنت زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي كمسلم، أو العكس"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت ممارسات تؤكد احترام كافة العقائد، والاحترام لعدم الاعتقاد.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "اللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز ما يسلمش.. ده دين هو حر، اللي هيحاسبه هو واحد بس هو ربنا".

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