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رسامة شمامسة وتطييب رفات الشهداء بكنيسة مارجرجس ألماظة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة وعدد من شعبها، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 20 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس و11 آخرين برتبة أغنسطس.

القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بألماظة
وفي السياق ذاته، صلى نيافة الأنبا أكليمندس عشية رأس القبطية 1738 (عيد النيروز) بالكنيسة ذاتها، وفي ختام العشية، طَيَّب رفات الشهداء الموجودة بالكنيسة.

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رسامة شمامسة تطبيب رفات الشهداء ألماظة

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