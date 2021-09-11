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راغب علامة: لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:36 م
راغب علامة
راغب علامة
أروي حمدي
راغب علامة: لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين
كتي المطرب راغب علامة تغريدة جديدة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات "تويتر" عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.


قال راغب علامة في تغريدته: "تأليف الحكومة وإن شالله يكون فيها خير للبنان وللجميع تمنياتي لصديقي الإعلامي الكبير الآدمي جورج قرداحي بالتوفيق في مهامه".


وتابع قائلاً:"لكني أعود وأذكّر بأنه لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بما وصل إليه بلدنا الغالي من إنهيار، وإلا فسيكون فشل الحكومة نتيجة حتمية".


وكان كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.


يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخراً أغنية "فوراً غرام" الذي حققت نجاحاً كبيراً عبر "اليوتيوب" وهي من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

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