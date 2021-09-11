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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- توتنهام برصيد 9 نقاط
2- وست هام يونايتد برصيد 7 نقاط
3- مانشستر يونايتد برصيد 7 نقاط
4- تشيلسي برصيد 7 نقاط
5- ليفربول برصيد 7 نقاط
6- ايفرتون برصيد 7 نقاط
7- مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط
8- برايتون برصيد 6 نقاط
9- ليستر سيتي برصيد 6 نقاط
10- برينتفورد برصيد 5 نقاط
11- أستون فيلا برصيد 4 نقاط
12- واتفورد برصيد 3 نقاط
13- ساوثهامبتون برصيد 2 نقطة
14- كريستال بالاس برصيد 2 نقطة
15- ليدز يونايتد برصيد 2 نقطة
16- بيرنلي برصيد 1 نقطة
17- نيوكاسل يونايتد برصيد 1 نقطة
18- ولفرهامبتون بدون رصيد
19- نورويتش بدون رصيد
20- آرسنال بدون رصيد

بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
1- ميشيل أنطونيو "وست هام يونايتد" برصيد 4 أهداف
2- ماسون جرينوود "مانشستر يونايتد" برصيد 3 أهداف
3- برونو فيرنانديز "مانشستر يونايتد" برصيد 3 أهداف
4- دومينيك كالفيرت "ايفرتون" برصيد 3 أهداف

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