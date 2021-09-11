تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- توتنهام برصيد 9 نقاط

2- وست هام يونايتد برصيد 7 نقاط

3- مانشستر يونايتد برصيد 7 نقاط

4- تشيلسي برصيد 7 نقاط

5- ليفربول برصيد 7 نقاط

6- ايفرتون برصيد 7 نقاط

7- مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط

8- برايتون برصيد 6 نقاط

9- ليستر سيتي برصيد 6 نقاط

10- برينتفورد برصيد 5 نقاط

11- أستون فيلا برصيد 4 نقاط

12- واتفورد برصيد 3 نقاط

13- ساوثهامبتون برصيد 2 نقطة

14- كريستال بالاس برصيد 2 نقطة

15- ليدز يونايتد برصيد 2 نقطة

16- بيرنلي برصيد 1 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد برصيد 1 نقطة

18- ولفرهامبتون بدون رصيد

19- نورويتش بدون رصيد

20- آرسنال بدون رصيد





بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- ميشيل أنطونيو "وست هام يونايتد" برصيد 4 أهداف

2- ماسون جرينوود "مانشستر يونايتد" برصيد 3 أهداف

3- برونو فيرنانديز "مانشستر يونايتد" برصيد 3 أهداف

4- دومينيك كالفيرت "ايفرتون" برصيد 3 أهداف