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البابا تواضروس يستقبل السفير المصري الجديد في إثيوبيا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:05 م
اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم السبت، السفير محمد عمر جاد، سفير مصر الجديد في إثيوبيا.
تفاصيل اللقاء
ودار أثناء اللقاء حديث عن علاقة الكنيسة القبطية، بالكنيسة الإثيوبية وتأثيرها في مجريات الأحداث.

ومن المقرر أن يتوجه السفير المصري، خلال أيام إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتسلم مهام منصبه الجديد.

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البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس إثيوبيا

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