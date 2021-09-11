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قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:07 م
جانب من المحاكمة
جانب من المحاكمة
مـروة هيـكل ـ تصوير بلال أحمد
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات، لجلسة الإثنين المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

سرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين
وأمرت المحكمة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحكمة في أسرع وقت.

والمتهمون في هذة القضية مسند لهم تولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

قضية عائشة الشاطر
كان قد أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات امن الدولة قسم ثانٍ مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)
قاضي محاكمة عائشة الشاطر يأمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين (صور)

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