موعد مباراة صلاح المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق ليفربول، مع نظيره ليدز يونايتد، يوم الأحد 12 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستقام المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وتعادل الريدز في الجولة الماضية مع منافسه تشيلسي بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب أنفيلد، بينما تعادل أيضًا ليدز يونايتد بنفس النتيجة مع بيرنلي.