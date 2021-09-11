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السيسي: دولة بحجم مصر تريد حجم إنفاق عام لا يقل عن تريليون دولار سنويا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:10 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلامي شريف عامر، قائلا: "بتجيب إنت نماذج تعبتني جدا في برنامجك"، ليرد "عامر"، "بشكرك على شرف المتابعة".

وقال "السيسي"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن ما نشهده من قضايا سببه التحدي السكاني، معلقا: "مين يقدر يوفر وظائف لمليون شخص سنويا.. مين يقدر يعمل نظام تعليمي جيد لنحو 23 مليون طالب".

وأضاف، أن دولة بحجم مصر تريد حجم إنفاق عام لا يقل عن تريليون دولار سنويا، معلقا: "لو الرقم ده حاسبوني وحاسبوا الحكومة على حقوق الناس".

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