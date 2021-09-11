السيسي: دولة بحجم مصر تريد حجم إنفاق عام لا يقل عن تريليون دولار سنويا

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلامي شريف عامر، قائلا: "بتجيب إنت نماذج تعبتني جدا في برنامجك"، ليرد "عامر"، "بشكرك على شرف المتابعة".





وقال "السيسي"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن ما نشهده من قضايا سببه التحدي السكاني، معلقا: "مين يقدر يوفر وظائف لمليون شخص سنويا.. مين يقدر يعمل نظام تعليمي جيد لنحو 23 مليون طالب".



