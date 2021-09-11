تحدث بكلمات غير مفهومة.. التحقيق في العثور على جثة طفلة بحلوان

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة في ظروف غامضة، حيث تم العثور على جثتها متعفنة على الرغم من وجود أسرتها.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفلة المتوفية تبلغ من العمر 14 سنة، ومتوفية أكثر من 5 أيام، وأن الجثة في حالة تعفن.

مرض نفسي

وأفادت التحقيقات بأن الطفلة تعيش داخل المنزل مع والدتها وأشقائها، وتبين أن والدتها تعاني من مرض نفسي وأنها بدأت تهذي بكلمات غير مفهومة، وكان يوجد رسومات على الحائط بالمنزل.



كما أمرت النيابة بالتحفظ على جثة الطفلة وأمرت بتشريحها وإرسال بيان الصفة التشريحية لمعرفة أسبابها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وأمرت النيابة بالتحفظ على الأم والطفل، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.