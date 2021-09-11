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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت
السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:12 م
أمل الحلفاوي
تنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.
ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى:
1- لاتسيو برصيد 6 نقاط
2- إنتر ميلان برصيد 6 نقاط
3- روما برصيد 6 نقاط
4- ميلان برصيد 6 نقاط
5- نابولي برصيد 6 نقاط
6- أودينيزي برصيد 4 نقاط
7- بولونيا برصيد 4 نقاط
8- ساسولو برصيد 4 نقاط
9- أتلانتا برصيد 4 نقاط
10- فيورنتينا برصيد 3 نقاط
11- إمبولي برصيد 3 نقاط
12- يوفنتوس برصيد نقطة واحدة
13- سامبدوريا برصيد نقطة واحدة
14- كالياري برصيد نقطة واحدة
15- سبيزيا برصيد نقطة واحدة
16- تورينو بدون رصيد
17- هيلاس فيرونا
18- ساليرنتانيا
19- جنوي
20- فينزيا
- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى:
1- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو" برصيد 4 أهداف
2- جوردان فيرتو " روما" برصيد 3 أهداف
3- خواكين كوريا " إنتر ميلان" برصيد هدفين
4- ماتيا زاكاني " لاتسيو" برصيد هدفين
5- جواو بيديو غلفاو "كالياري" برصيد هدفين
6- لورينزو دي سيلفيستري "بولونيا" هدفين
7- جيرارد دولوفيو " أودينيزي" برصيد هدفين
8- أوليفيه جيرو " ميلان" برصيد هدفين
9- لورينزو " روما" برصيد هدفين