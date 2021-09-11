تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.









ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى:





1- لاتسيو برصيد 6 نقاط

2- إنتر ميلان برصيد 6 نقاط

3- روما برصيد 6 نقاط

4- ميلان برصيد 6 نقاط

5- نابولي برصيد 6 نقاط

6- أودينيزي برصيد 4 نقاط

7- بولونيا برصيد 4 نقاط

8- ساسولو برصيد 4 نقاط

9- أتلانتا برصيد 4 نقاط

10- فيورنتينا برصيد 3 نقاط

11- إمبولي برصيد 3 نقاط

12- يوفنتوس برصيد نقطة واحدة

13- سامبدوريا برصيد نقطة واحدة

14- كالياري برصيد نقطة واحدة

15- سبيزيا برصيد نقطة واحدة

16- تورينو بدون رصيد

17- هيلاس فيرونا

18- ساليرنتانيا

19- جنوي

20- فينزيا

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الأولى:

1- تشيرو إيموبيلي " لاتسيو" برصيد 4 أهداف

2- جوردان فيرتو " روما" برصيد 3 أهداف

3- خواكين كوريا " إنتر ميلان" برصيد هدفين

4- ماتيا زاكاني " لاتسيو" برصيد هدفين

5- جواو بيديو غلفاو "كالياري" برصيد هدفين

6- لورينزو دي سيلفيستري "بولونيا" هدفين

7- جيرارد دولوفيو " أودينيزي" برصيد هدفين

8- أوليفيه جيرو " ميلان" برصيد هدفين

9- لورينزو " روما" برصيد هدفين