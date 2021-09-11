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تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة نوريتش سيتي فى الدوري الإنجليزي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي نوريتش سيتي نظيره نادي ارسنال اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان يواجه نادي ارسنال نظيره نوريتش سيتي فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ارسنال فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة ارسنال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: تيريني، جابرييل، بن وايت، هولدينج.

خط الوسط: بارتي، تشاكا، ساكا.

خط الهجوم: لاكازيت، اوبامينج، روي.

الكلمات المفتاحية

نوريتش سيتي الدوري الانجليزي أرسنال

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