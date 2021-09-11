Advertisements

الخطوط الجوية الباكستانية تعلن إطلاق رحلات تجارية إلى كابل اعتبارا من الاثنين القادم

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:12 م
مطار كابل
مطار كابل
وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، اليوم السبت، إطلاق رحلات تجارية إلى كابل اعتبارا من الاثنين القادم، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                       

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

           

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

كابل باكستان الخطوط الجوية الباكستانية اطلاق رحلات تجارية

أخبار تهمك

تحديد موعد عودة ثلاثي برشلونة المصاب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 17 ساعة

جدول مواعيد مصر في كأس العرب بقطر 2021

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ 17 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أسطورة اليونايتد يحسم مشاركة رونالدو أمام نيوكاسل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

رويترز: مقاتلون من طالبان يدخلون العاصمة الأفغانية كابل

حالة هلع في كابل مع الإعلان عن تقدم طالبان

طالبان تعلن تعليق جميع الرحلات من مطار كابل بشكل مؤقت

ألمانيا تلغي رحلات الإجلاء المقررة من مطار كابل اليوم

قيادي في طالبان يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى في مطار كابل

معارك بين القوات الأفغانية ومسلحين مجهولين في مطار كابل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

12:30 م

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

11:34 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

08:44 ص

أسطورة اليونايتد يحسم مشاركة رونالدو أمام نيوكاسل

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements