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تعرف على قرارات المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجودو

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو برئاسة اليمنى المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي   
اجتماعه على هامش البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين ، والثامنة للناشئات والشباب ، والسادسة للشابات ، والخامسة للأشبال ، والرابعة للبراعم ، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات ، التى تنطلق مساء اليوم على ملعب الصالة المغطاة رقم"2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وتستمر حتى يوم 16 من الشهر الجارى .

 حضر الاجتماع المهندس مطيع فخر الدين الزهوي النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي ، وأحلام شيخاوي نائب رئيس الاتحاد العربي عن العنصر النسائي ، وخالد العطية عضو الاتحاد العربي بصفته عضو في الاتحاد الدولي ، والسيد عيد المريخي عضو الاتحاد العربي بصفته عضو في الاتحاد الآسيوي ، ومحمد السجواني عضو الاتحاد العربي للجودو ، ونبيل دراويل عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الفنية ، وفيصل عبد الرقيب عضو الاتحاد العربي للجودو ، وعبد الفتاح القيسي أمين عام الاتحاد العربي ، وحلمي حسين مدير التعليم والتدريب ، وأبو بكر بن باده  رئيس لجنة الحكام ، وممدوح حسن نمر  المدير المالي ، وياسين الأيوبي المستشار الفني للاتحاد العربى ، بالإضافة إلى عدد من
النواب والأعضاء والضيوف ورؤساء اللجان المختلفة .

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب وشكر للجميع من المهندس مطيع فخر الدين الزهوي  على الحضور والمشاركة في البطولة العربية ، وتحملهم المشقة من أجل التجمع العربى على أرض الكنانة مصر ، ثم أثنى المهندس نعمان شاهر على الجهود التى بذلتها الدول المشاركة بعد تحملها معاناة السفر والتعب ، وتوجه بالشكر  للاتحاد المصري للجودو وعلى رأسه المهندس مطيع فخر الدين الزهوي على حسن الضيافة والإستقبال وتمنى للجميع التوفيق والعمل كفريق واحد .

وقرر المكتب التنفيذي خلال اجتماعه عقد الاجتماع القادم على برنامج زوم خلال شهر يناير المقبل ، على أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الانتخابي خلال شهر مارس ، على هامش  البطولة العربية للأندية للبراعم والاشبال، والبطولة العربية للمنتخبات للناشئين والشباب والرجال والتى تستضيفها مدينة عمان الأردنية خلال شهر مارس المقبل ، وإقامة البطولة العربية للأندية للبراعم والاشبال والناشئين خلال شهر سبتمبر بتونس ،  وإقامة البطولة العربية للأندية للشباب والرجال والكاتا والقدامي في شهر نوفمبر بالمغرب . 

كما قرر المكتب التنفيذى أيضااقامة دورات للمدربين والحكام والادارة على هامش البطولات المحددة ، على أن تقام دورة التحكيم على هامش البطولة في الأردن ، ودورة التدريب على هامش البطولة في تونس ، ودورة التنظيم على هامش البطولة في المغرب ، وتشكيل لجنة تضم نبيل دراويل وفيصل عبد الرقيب وحلمي حسين لتحضير دراسة حول موضوع تجهيز مركز اعداد رياضي طويل المدى وعرضه فى الاجتماع المقبل ، وتكليف لجنة الحكام بتسمية (3) حكام للمشاركة في تحكيم البطولات التي ينظمها الاتحاد على أن تكون الإقامة على نفقة البلد المضيف ، وقيمة التذكرة على نفقة الاتحاد العربي 
،  والزام الدول المشاركة في البطولات والتي يزيد عدد اللاعبين المشاركين من طرفها عن (5) لاعبين بضرورة احضار حكم مرافق مع الوفد ووضع غرامة مالية على من يخالف ذلك .

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