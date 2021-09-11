تعرف على قرارات المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجودو

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو برئاسة اليمنى المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي

اجتماعه على هامش البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين ، والثامنة للناشئات والشباب ، والسادسة للشابات ، والخامسة للأشبال ، والرابعة للبراعم ، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات ، التى تنطلق مساء اليوم على ملعب الصالة المغطاة رقم"2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وتستمر حتى يوم 16 من الشهر الجارى .





حضر الاجتماع المهندس مطيع فخر الدين الزهوي النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي ، وأحلام شيخاوي نائب رئيس الاتحاد العربي عن العنصر النسائي ، وخالد العطية عضو الاتحاد العربي بصفته عضو في الاتحاد الدولي ، والسيد عيد المريخي عضو الاتحاد العربي بصفته عضو في الاتحاد الآسيوي ، ومحمد السجواني عضو الاتحاد العربي للجودو ، ونبيل دراويل عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الفنية ، وفيصل عبد الرقيب عضو الاتحاد العربي للجودو ، وعبد الفتاح القيسي أمين عام الاتحاد العربي ، وحلمي حسين مدير التعليم والتدريب ، وأبو بكر بن باده رئيس لجنة الحكام ، وممدوح حسن نمر المدير المالي ، وياسين الأيوبي المستشار الفني للاتحاد العربى ، بالإضافة إلى عدد من

النواب والأعضاء والضيوف ورؤساء اللجان المختلفة .





بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب وشكر للجميع من المهندس مطيع فخر الدين الزهوي على الحضور والمشاركة في البطولة العربية ، وتحملهم المشقة من أجل التجمع العربى على أرض الكنانة مصر ، ثم أثنى المهندس نعمان شاهر على الجهود التى بذلتها الدول المشاركة بعد تحملها معاناة السفر والتعب ، وتوجه بالشكر للاتحاد المصري للجودو وعلى رأسه المهندس مطيع فخر الدين الزهوي على حسن الضيافة والإستقبال وتمنى للجميع التوفيق والعمل كفريق واحد .





وقرر المكتب التنفيذي خلال اجتماعه عقد الاجتماع القادم على برنامج زوم خلال شهر يناير المقبل ، على أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الانتخابي خلال شهر مارس ، على هامش البطولة العربية للأندية للبراعم والاشبال، والبطولة العربية للمنتخبات للناشئين والشباب والرجال والتى تستضيفها مدينة عمان الأردنية خلال شهر مارس المقبل ، وإقامة البطولة العربية للأندية للبراعم والاشبال والناشئين خلال شهر سبتمبر بتونس ، وإقامة البطولة العربية للأندية للشباب والرجال والكاتا والقدامي في شهر نوفمبر بالمغرب .





كما قرر المكتب التنفيذى أيضااقامة دورات للمدربين والحكام والادارة على هامش البطولات المحددة ، على أن تقام دورة التحكيم على هامش البطولة في الأردن ، ودورة التدريب على هامش البطولة في تونس ، ودورة التنظيم على هامش البطولة في المغرب ، وتشكيل لجنة تضم نبيل دراويل وفيصل عبد الرقيب وحلمي حسين لتحضير دراسة حول موضوع تجهيز مركز اعداد رياضي طويل المدى وعرضه فى الاجتماع المقبل ، وتكليف لجنة الحكام بتسمية (3) حكام للمشاركة في تحكيم البطولات التي ينظمها الاتحاد على أن تكون الإقامة على نفقة البلد المضيف ، وقيمة التذكرة على نفقة الاتحاد العربي

، والزام الدول المشاركة في البطولات والتي يزيد عدد اللاعبين المشاركين من طرفها عن (5) لاعبين بضرورة احضار حكم مرافق مع الوفد ووضع غرامة مالية على من يخالف ذلك .