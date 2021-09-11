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قرار أندية الدوري الإنجليزي يتحدي الاتحاد الدولي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قرار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في تحدي الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الجولة الجديدة من البريميرليغ.

وفرض "الفيفا" في الفترة الأخيرة عقوبات على أندية البريميرليغ التي منعت لاعبيها من الانضمام إلى المنتخبات في التوقف الدولي الأخير.

ومن المقرر أن يتم إيقاف اللاعبين المتخلفين عن السفر في الأجندة الدولية الأخيرة لمدة 5 أيام، وبهذا عدم المشاركة في الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "صن"، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قررت تحدي الفيفا، والدفع باللاعبين الموقوفين في الجولة المقبلة من البطولة".

وأضافت:"عقب مرور 3 أيام من المحادثات المكثفة بين رؤساء البريميرليغ والفيفا، فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة".

وتابعت:"وعقد كبار المسؤولين في الأندية العشرين بالدوري مؤتمرًا عبر الهاتف، وتم إبلاغهم بعدم وجود حل، واتفقوا على الدفع باللاعبين الموقوفين، وألا يقدم أي نادٍ شكوى ضد المنافس بسبب هذه الأمر".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن رؤساء رابطة البريميرليغ، قرروا ألا يفتحوا أي تحقيقات في هذه القضية، بسبب أن هذا القرار اتخذ بشكل جماعي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسؤولي الفيفا قد يفرضون المزيد من العقوبات ضد الأندية واللاعبين.

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