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السيسي عن حالة طالبة أسيوط: العلاج حق لازم يتقدم لأي إنسان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حالة الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس بأسيوط، قائلا: "لما ألاقي منة بتطلب علاج.. أمال هى كانت فين؟".

وقال "السيسي"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، "كان في استغاثة ومطلوب نتدخل عشان البنت تتعالج.. ده كلام، العلاج لازم يتقدم لأي إنسان، ده حق، ممكن وزيرة الصحة تزعل".

وأشار إلى أنه استهدف من خلال إطلاق المبادرات الصحية حل قضايا معينة مثل فيروس سي، مضيفا: "أنا مش قادر أعمل كل حاجة فتدخلت بالمبادرات.. إحنا بننقد ذاتنا وأمناء مع نفسنا، كلامي كلام مخلص أمين واعي".

الكلمات المفتاحية

منة الله طالبة اسيوط بوابة الفجر الفجر السيسي

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