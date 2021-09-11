السيسي عن حالة طالبة أسيوط: العلاج حق لازم يتقدم لأي إنسان

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حالة الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس بأسيوط، قائلا: "لما ألاقي منة بتطلب علاج.. أمال هى كانت فين؟".





وقال "السيسي"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، "كان في استغاثة ومطلوب نتدخل عشان البنت تتعالج.. ده كلام، العلاج لازم يتقدم لأي إنسان، ده حق، ممكن وزيرة الصحة تزعل".



