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تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية لجلسة 1 أكتوبر المقبل

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:17 م
محكمة
محكمة
داليا عادل
أجلت جنايات الجيزة، بمحكمة جنوب القاهرة محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل لطلبات الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، وعضوية المستشار وليد عبد المعاطي عبد الخالق، والمستشار بسام فاروق عنتر، وأمانة سر أيمن محمد عثمان، محمد عوض محمد.
قرار إحالة المتهم
كانت أحالت جهات التحقيق المتهم مصطفى.ط، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحرش بطفلة الطالبية، وتدعى نورا، تبلغ من العمر 11 سنة، وذلك داخل منزل الطفلة بمنطقة فيصل بالجيزة.

المتهم خمسيني العمر، ترزي حريمي، استغل سير الطفلة بمفردها، فتابعها ودخل العقار خلفها، وتحرش بها ملامسًا أماكن عفتها.

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية تحرش

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