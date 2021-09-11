إبراهيم عيسى يطالب بتحديد الدعم لطفلين فقط.. والسيسي: الناس تعبانة

وجه الإعلامي إبراهيم عيسى، سؤالا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، "ألا يمكن أن تصدر الدولة قرار بتحديد عدد الأبناء بأنها تكون ملزمة بالإنفاق على طفلين فقط؟".





وقال "السيسي"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، "لو كان الموضوع يتحل بالقانون كنا أصدرناه من سنوات"، مشيرا إلى أن القانون الذي لا ينفذ ليس له قيمة.





وأضاف أنه إذا تم اتخاذ قرار يتقاطع مع ثقافة المجتمع، فإنه سيكون إهدارا للإجراء لأنه لم يحقق المستهدف، منوها بأن هذا الإجراء اتخذته دول أخرى ونجحت فيه ولكن بنية القانون واحترام المجتمع للقانون والتشريع كانت عالية، لافتا إلى أنهم يطلعون على تجارب الآخرين لتحديد ما يمكن تطبيقه لدينا.



