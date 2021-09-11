سانتو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لتوتنهام، عن تشكيل السبيرز لمواجهة فريق كريستال بالاس، اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.





وشهد التشكيل تواجد هاري كين بعد إعلانه الاستمرار مع توتنهام بينما يغيب الكوري الجنوبي مين سون بسبب الإصابة.





وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة فريق كريستال بالاس كالتالي:





في حراسة المرمى: هوجو لوريس.





في خط الدفاع: رويال، تانجانجا، إيريك داير، ريجيلون.





في خط الوسط: هوبيرج، هاري وينكس، سكيب، ديلي ألي.





في خط الهجوم: هاري كين، لوكاس مورا.