انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقاء ثنائي الفريق خلال المرحلة المقبلة.









كارتيرون يرفض استمرار جنش وعبد الله جمعة

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون برحيل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وعبد الله جمعة مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة.









وأوضح المصدر أن الفرنسي يرغب في رحيل اللاعبان عن الفريق لعدم الحاجة إلى خدماتهم الفنية في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى طلبه بتدعيم الفريق بصفقات خلال الميركاتو الجاري تعويضا عن الراحلين خلال الفترة المقبلة.









وأضاف:" كارتيرون يرى أن جنش غير مرغوب فيه بنادي الزمالك ولديه اقتناع تام بموهبة عواد وأبو جبل بالإضافة إلى تواجد محمد صبحي العائد من الإعارة إلى الاتحاد السكندرى، وكذلك الأمر بنسبة لجمعة.



