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السيسي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لحظة مضيئة في تاريخنا المعاصر (فيديو)
السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:32 م
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لحظة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر، حيث تعد خطوة جادة للنهوض بحقوق الإنسان في مصر.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وأشار "السيسي"، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 واستمرت إلى الآن بإيمان عميق بأهمية اعتماد مقاربة جدية لتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار "السيسي"، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 واستمرت إلى الآن بإيمان عميق بأهمية اعتماد مقاربة جدية لتعزيز حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف أن الاستراتيجية تعد نتاج لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، حيث قامت الاستراتيجية على نحو تشاركي موسع.
وأضاف أن الاستراتيجية تعد نتاج لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، حيث قامت الاستراتيجية على نحو تشاركي موسع.