السيسي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لحظة مضيئة في تاريخنا المعاصر (فيديو)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وأشار "السيسي"، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 واستمرت إلى الآن بإيمان عميق بأهمية اعتماد مقاربة جدية لتعزيز حقوق الإنسان.



