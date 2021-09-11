وليد منصور: فوزي بجائزة أفضل منتج موسيقى دفعة للأمام





فاز المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، بجائزة أفضل منتج موسيقي لعام 2021 في حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" بناء على تصويت الجماهير بعد النجاحات المتتالية التي حققها في الإنتاج الموسيقي هذا العام، وأقيم الحفل مساء أمس الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.



وقال وليد أن فوزه بجائزة أفضل منتج موسيقى دفعة للأمام لتقديم عدد من الأعمال المتميزة خلال الفترة المقبلة، كما وجه الشكر لكل القائمين علي حفل توزيع جوائز دير جيست.



وطرح وليد هذا العام عدد من الأغاني الناجحة لمجموعة من المطربين منهم روبي ودياب ويارا محمد ويسرا، حيث كان سببا في حدوث انتعاشة بسوق الغناء، كما يحضر حاليا لمجموعة من المفاجأت سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق اخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان " The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقي.