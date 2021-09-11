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مي سليم تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
تحرص الفنانة مي سليم على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صورة جديدة لها، وبدت فيها وهي مُرتدية شميز أزرق، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت عليها قائله:" صباح الخير"، وحازت الصورة على العديد من الإعجاب من قبل إحدى المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم فيلم "200" جنيه الذي تم عرضه في السينمات منذ شهر، وهو بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد رزق، دينا فؤاد، غادة عادل، أحمد آدم، إخراج محمد أمين.

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