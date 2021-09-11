الليلة.. المؤلف الموسيقي "شاشو" ضيف برنامج "حكاية"



روج الإعلامي عمرو أديب لحلقتها اليوم مع المؤلف One Man Band والمطور الموسيقي شاشو على القناة Mbc مصر في تمام الساعة 10 مساء.



شارك عمرو أديب جمهوره صورة جديدة له برفقة المطور الموسيقي شاشو عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا "انتظروا سهرة فنية خاصة جدا (السبت) مع ال One Man Band المؤلف والمطور الموسيقي شاشو وحكاية العزف على الهواء والضوء".





يذكر أن المؤلف الموسيقي محمد شاشو وضع من قبل الموسيقى التصويريةلعدة أفلام منها: فيلم "صابر جوجل " بطولة محمد رجب وفيلم "سعيد كلاكيت" بطولة عمرو عبد الجليل وفيلم " بيكيا " لمحمد رجب أيضا وفيلم "أبو العريف" ومسلسل الكارتون "أباظة" الذي قام ببطولته ماجد الكدواني ومسلسل "تماسيح النيل" بطولة جميل راتب وعماد رشاد .