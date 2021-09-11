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درة توجه رسالة شكر لجمهورها.. فما السبب؟

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:35 م
درة
درة
بسمة عادل
حرصت الفنانة درة على توجيه رسالة شكر لصناع عمل مسلسل "بين السما والأرض"أثناء تكريمها بالأمس، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة مجموعة صور جديدة لها من تكريمها بالأمس، وعلقت عليها قائلة:"شكراً Dear Guest Digital Magazine - DG على منحي جائزة التميّز عن دوري (عُلا) في مسلسل "بين السما والأرض"، الحمد لله دائما وأبدًا. النّجاح ليس سهلا لكنه من أجمل مشاعر الحياة" .

وأضافت قائلة: شكراً لصنّاع العمل على إيمانهم بي وللجمهور الحبيب و أتمنّى أن أكون عند حسن ظنكم وأقدّم الأفضل". 

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