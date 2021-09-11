السيسي: مصر حريصة على رعاية الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل لهم (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية اهتمت بتدابير الحماية الاجتماعية عند تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتخفيف آثاره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات، أبرزها مبادرة "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

المساواة وتمكين المرأة

وأضاف "السيسي"، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن مصر خلال السنوات الماضية استطاعت أن تخطو خطوات كبرى نحو المساواة وتمكين المرأة، والتي حصلت على 128 مقعد من مقاعد مجلس النواب بانتخابات 2021، وأصبحت قاضية ووزيرة بنسبة 25% من الحكومة الحالية، مع مساواة المرأة في الأجر دون تمييز على أساس النوع.

رعاية الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم

وأكد الرئيس، أن الدولة أولت عناية واجبة بتعزيز حقوق الطفل وذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشددًا على أن هناك إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات الاولى بالرعاية، كما حرصت الدولة على رعاية الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير فرص العمل لهم، كما اهتمت الدولة بإعداد الكوادر الشابة القادرة على المساهمة في تحمل المسئوليات الوطنية من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب عام 2017، وأصبح الشباب يشاركوا في صياغة خطط التنمية وتنفيذها وأصبح بعضهم نواب للوزارة والمحافظين وممثلين للشعب بالبرلمان.

