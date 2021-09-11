موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التراجع عن فكرة رحيل لاعبه في الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان محمد عبدالمنعم كامبوس مدافع الفريق، قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال الموسم الجديد.





ورحب موسيماني في وقت سابق بخروج كامبوس عن الفريق عقب نهاية إعارته إلى سموحة بالموسم الماضي، إلا أن المستجدات الجديدة داخل الفريق قد تعيق رحيله.





ويأتي تفكير المدير الفني في الإبقاء على خدمات مدافعه الشاب، في ظل اقتراب سعد الدين سمير من الرحيل، ورغبته في تقوية خط دفاعه.





ويرى موسيماني، أن الفريق عانى بشكل كبير من الأخطاء الدفاعية في الموسم الماضي والتي كلفته خسارة لقب الدوري المصري، ويرغب في الحفاظ على لاعبه بالموسم الجديد.



