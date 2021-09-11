تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

تبدأ منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.









ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز:





1- ريال مدريد برصيد 7 نقاط

2- إشبيلية برصيد 7 نقاط

3- فالنسيا برصيد 7 نقاط

4- برشلونة برصيد 7 نقاط

5- أتليتكو مدريد برصيد 7 نقاط

6- مايوركا برصيد 7 نقاط

7- ريال سوسيداد برصيد 6 نقاط

8- أوساسونا برصيد 5 نقاط

9- أتليتك بلباو برصيد 5 نقاط

10- رايو فاييكانو برصيد 3 نقاط

11- فياريال برصيد 3 نقاط

12- قادش برصيد نقطتين

13- ليفانتي برصيد نقطتين

14- ريال بيتيس برصيد نقطتين

15- إلتشي برصيد نقطتين

16- إسبانيول برصيد نقطتين

17- غرناطة برصيد نقطتين

18- سيلتا فيجو برصيد نقطة واحدة

19- خيتافي بدون رصيد

20- ألافيس بدون رصيد

- ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:

1- لاميلا " إشبيلية" برصيد 3 أهداف

2- كارلوس سولير "فالنسيا" برصيد 3 أهداف

3- فينيسيوس جونيور " إشبيلية" برصيد 3 أهداف

4- أنخل كوريا "أتليتكو مدريد" برصيد 3 أهداف

5- أليكس فيرنانديز "قادش" برصيد هدفين

6- مارتين برايثوايت "برشلونة" برصيد هدفين

7- ميكيل اويارزابال "ريال سوسيداد" برصيد هدفين

8- ممفيس ديباي " برشلونة" برصيد هدفين

9- سيرجي روبرتو " برشلونة" برصيد هدفين

10- كريم بنزيما " ريال مدريد" برصيد هدفين

11- يوسف النصيري "إشبيلية" برصيد هدفين