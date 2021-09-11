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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت
السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:29 م
أمل الحلفاوي
تبدأ منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري.
ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز:
1- ريال مدريد برصيد 7 نقاط
2- إشبيلية برصيد 7 نقاط
3- فالنسيا برصيد 7 نقاط
4- برشلونة برصيد 7 نقاط
5- أتليتكو مدريد برصيد 7 نقاط
6- مايوركا برصيد 7 نقاط
7- ريال سوسيداد برصيد 6 نقاط
8- أوساسونا برصيد 5 نقاط
9- أتليتك بلباو برصيد 5 نقاط
10- رايو فاييكانو برصيد 3 نقاط
11- فياريال برصيد 3 نقاط
12- قادش برصيد نقطتين
13- ليفانتي برصيد نقطتين
14- ريال بيتيس برصيد نقطتين
15- إلتشي برصيد نقطتين
16- إسبانيول برصيد نقطتين
17- غرناطة برصيد نقطتين
18- سيلتا فيجو برصيد نقطة واحدة
19- خيتافي بدون رصيد
20- ألافيس بدون رصيد
- ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز:
1- لاميلا " إشبيلية" برصيد 3 أهداف
2- كارلوس سولير "فالنسيا" برصيد 3 أهداف
3- فينيسيوس جونيور " إشبيلية" برصيد 3 أهداف
4- أنخل كوريا "أتليتكو مدريد" برصيد 3 أهداف
5- أليكس فيرنانديز "قادش" برصيد هدفين
6- مارتين برايثوايت "برشلونة" برصيد هدفين
7- ميكيل اويارزابال "ريال سوسيداد" برصيد هدفين
8- ممفيس ديباي " برشلونة" برصيد هدفين
9- سيرجي روبرتو " برشلونة" برصيد هدفين
10- كريم بنزيما " ريال مدريد" برصيد هدفين
11- يوسف النصيري "إشبيلية" برصيد هدفين