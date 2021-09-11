تأجيل محاكمة المتهمين باحتجاز 3 أطفال سودانين وهتك عرض أحدهم بعين شمس

أمر الإحالة

نفي الطفل

ونفى الطفل ما جاء في أقوال المتهم الأول محمد عبدالفتاح بمحضر تحريات معاون مباحث قسم عين شمس الرائد محمد عادل، بأنهم احتجزوه بعدما استدرج شقيقة المتهم الثاني عبدالرحمن سيد وفتاتين سودانيي الجنسية لممارسة الجنس أعلى العقار سكنه، ما أثار حفيظة المتهم فقام بضربه وتصويره.



وأثبتت معاينة النيابة للمنزل أنه في الرابعة والنصف مساء يوم 30 أبريل حدثت الواقعة في مطبخ (المتهمة) وهو بذات المواصفات التي ظهرت في الفيديو المتداول للواقعة.



كما استمعت النيابة لأقوال "أ. ج" وشهرتها "ويني" وهي ضمن المجني عليهن في الواقعة والاي أفادت أنها كانت في عيد ميلاد يوم 28 أبريل وظلت هناك لليوم التالي بسبب تأخر الوقت، وفجر 29 أبريل استقلت توك توك بصحبة صديقتها "أتيب. ج" والطفل "أكوك" حتى اعترضهم المتهمون الثلاثة بموتوسيكل في شارع أحمد إسماعيل.



وأضافت أن المتهمين عبدالرحمن سيد ومحمد سيد طلبا منهم اصطحابها لممارسة الجنس معها مقابل 200 جنيه و50 جنيهًا لأكوك، لكنهم رفضوا، فأشهر أحد المتهمين مطواة لتهديدهم، ثم احتجزوها وصديقتها على سطح العقار، وعرض عليها أحد المتهمين ممارسة الجنس وطلب الآخر من صديقتها "بدأت أزعق وأطلب منهم يمشونا لكن مرضيوش.. وبعدها لقيت أمهم جت وضربتنا".



وأشارت "ويني" إلى أن المتهمين اصطحبوها وصديقتها لشقتهم في الطابق الرابع وأغلقوا الباب الحديدي، وأن أحد المتهمين اغتصبها "وسابوا أتيب من غير حاجة" ثم نشبت مشاجرة أسفل المنزل وتمكنوا من الهرب.



وأكدت المجني عليها أن الاعتداء الجنسي كان بدون رضاها، قائلة "هما كانوا بيضربوني ويقلعوني هدومي غصب عني، وبعد كده واحد منهم كان بيمسك جسمي من مناطق حساسة في كل حتة في جسمي، أمّا الثاني فاغتصبها وفض غشاء بكارتها.. واستمر الموضوع لمدة 15 دقيقة".



فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قررت محكمة جنايات عين شمس، المنعقدة بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بتهمة احتجاز 3 أطفال سودانيين والتنمر عليهم وضربهم، بالإضافة لهتك عرض فتاة إلى 9 أكتوبر.وجاء في أمر الإحالة أن 6 متهمين (بينهم هارب) قاموا باحتجاز الطفل السوداني "أ. ك" وابنة خالته وصديقتها داخل شقتهم بعين شمس والاعتداء عليهم بالضرب والتنمر عليهم، بالإضافة لاغتصاب إحدى الفتيات وهتك عرضهن.حيث إنه في 29 أبريل الماضي كان المجني عليهم عائدين من عيد ميلاد وفوجئوا بعدة شباب في شارع أحمد إسماعيل ممسكين بـ"المطاوي" ووجهوا السباب للفتاة واحتجزوها داخل منزلهم، فهرب منهم واحدا من المجني عليهم لكنه تتبعوه وظلوا يوجهون السباب له وقالت والدة المتهمين أنها: "قالت لهم خليكوا إنتوا مع الولد.. وأنا مع البنات".وقال الطفل المجني عليه إن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب بالأيدي وسبوه وتنمروا على بشرته ثم صوروه بالإضافة لحلاقة جزء من شعره بالمقص، بالإضافة لضرب ابنة خالته وصديقتها وحلاقة شعرهن بالإضافة إلى إجباره وابنة خالته وصديقتها على "تنظيف الشقة"، قائلًا: "أنا دخلوني المطبخ وخلوني أغسل أطباق.. ساعتها المتهم محمد سيد صورني وأنا بغسل المواعين وواحد تاني بيشتمني".