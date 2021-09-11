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التفاصيل الكاملة.. ننشر حقيقة هجوم "قرش" على مواطن في الساحل الشمالي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:25 م
قرش
قرش
كشف الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، عن حقيقة هجوم سمك قرش على مواطن  في الساحل الشمالي.

وقال "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجرح لم يحدث عن طريق أسماك القرش بل حدث بآلة حادة.

حقيقة هجوم قرش على مواطن
وكشف رئيس المعهد القومي، أن للقروش أسنان عديدة وليست سنة واحدة والمصاب أصيب بخط واحد قطعي، مضيفًا أنه عندما يهاجم القرش فريسته يقوم بعمل دائرة حوله مرة أو مرتين.

وأضاف زكريا، أن وزير التعليم العالي أمر بتشكيل فريق بحثي متكامل لكي يتم دراسة الموضوع، موضحًا أن هناك سفينة ستعمل على مسح الشاطئ لرصد وجود أي قروش بالمنطقة، مشيرًا الى أن السباح كان على بعد 300 متر من الشاطئ، وتعرض للهجوم ثم بدأ يعوم على ظهره لمسافة 300 متر وتم إسعافه بعد ذلك مباشرة.

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