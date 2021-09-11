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بايدن يصل إلى النصب التذكاري لضحايا هجمات 11 سبتمبر

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:30 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى النصب التذكاري لضحايا هجمات 11 سبتمبر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد أن استولى الخاطفون على الطائرات واستخدموها لمهاجمة البرجين التوأمين في مركز التجارة العالمي والبنتاغون خارج واشنطن، وكان من بين القتلى 67 بريطانيًا.

 

وقد خطط زعيم القاعدة أسامة بن لادن لهجمات 11 سبتمبر من داخل أفغانستان. وأدى ذلك إلى غزو بقيادة الولايات المتحدة أطاح بسرعة بحكومة طالبان هناك في عام 2001، لكن بقيت القوات الغربية في البلاد لمدة عقدين آخرين. وربط جونسون ذكرى 11 سبتمبر بعودة حكم طالبان في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية وقوات الناتو الأخرى.

 

وأضاف إن "الأحداث الأخيرة في أفغانستان تعزز فقط تصميمنا على تذكر أولئك الذين سلبوا منا، ونعتز بالناجين وأولئك الذين ما زالوا يحزنون، ويتمسكون بإيماننا بالحرية والديمقراطية، والتي ستسود دائمًا على كل عدو".

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مركز تجارة طالبان افغانستان جو بادين أفغانستان 11 سبتمبر

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