موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس اليوم السبت في الدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس، فريق نابولي بقيادة مدربه سباليتي، لليوم السبت 11 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.









ويأتي فريق نابولي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر ولكن بفارق الأهداف، بينما يحل فريق يوفنتوس في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.









وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس ونابولي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.