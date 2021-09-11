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بعد 4 أسابيع من عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "العارف"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:51 م
فيلم العارف
فيلم العارف
أروي حمدي
بعد 4 أسابيع من عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم العارف

حقق فيلم "العارف" لأحمد عز نجاحًا كبيرًا، خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغت إيراداته في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي ليلة أمس 259،073 ألف جنيهاً لتتخطى إيراداته 57مليون جنيهاً خلال 4أسابيع.

وتدور أحداث فيلم "العارف"حول فكرة حرب العقول، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.


يذكر أن فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".

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