السيسي يكلف الحكومة بدمج أهداف حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان نابعة من فلسفة مصرية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تكون معنية بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري.





وجه "السيسي"، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، مكلفًا الحكومة باتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك وعلى رأسها مواصلة جهود دمج أهداف حقوق الإنسان في السياسية العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.



