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السيسي يكلف الحكومة بدمج أهداف حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة (فيديو)
السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:37 م
رقية جمال
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان نابعة من فلسفة مصرية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تكون معنية بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري.
وجه "السيسي"، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، مكلفًا الحكومة باتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك وعلى رأسها مواصلة جهود دمج أهداف حقوق الإنسان في السياسية العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وناشد الرئيس، الحكومة بدعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي، وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل مواطن في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، وتعزيز التواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني، وتقديم كافة التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، والحرص على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمسألة ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز، وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان؛ للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص لحلها، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.