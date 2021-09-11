استمرار حبس المتهمين بسرقة خزينة فندق بالدقي

سرقة خزينة فندق بالدقي

وكان قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية، قد نجح في كشف تفاصيل ما تبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، من مسئول بالفندق باكتشاف (مالك الفندق) فتح باب غرفة مكتبه ووجود قطع بباب الخزينة خاصته وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية "عملات أجنبية".



أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع السياحة والآثار وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (فنى حاسب آلى يعمل بذات الفندق، مالك شركة رحلات – مقيمان بمحافظة القاهرة).



قطاع شرطة السياحة والآثار

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الإدارة بقيادة اللواء مدحت منتصر مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، والعميد وائل طه رئيس مباحث الفنادق، في ضبط الأول بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية وعملات أجنبية)، وتبين عدم تواجد الثانى بمسكنه، وبتفتيش مسكن الثانى أمكن ضبط (مبالغ مالية وعملات أجنبية)، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني حيث اتفق معه على تسهيل دخوله لمكتب مالك الفندق، وكذا الأدوات المستخدمة.



كما تمكن من اصطناع مفتاح للباب الخارجي للمكتب، وفـى وقت سابق لارتكاب الواقعة قام بوضع الأدوات المشار إليها بمكتب مجاور لمكتب مالك الفندق، وبتاريخ الواقعة قام بتمكين الثاني من الدلوف للفندق وصولًا للمكتب وقام بالمراقبة ليتسنى للثانى إتمام عملية السرقة.





قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة خزينة فندق بالدقي.