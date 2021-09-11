الأنبا عمانوئيل يترأس قداس العيد السنوي للأب يوسف الفرشوطي





كما حضر أيضًا الأب إليشع، والأب يؤانس، كهنة كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بفرشوط. وألقى نيافة الأنبا عمانوئيل العظة، التي هنأ فيها نيافته الحضور بِالْعِيدِ السَّنَوِيِّ لِلَأبِ يُوسُفَ الْفَرْشُوطِي، وأيضًا بعيد النيروز.



الجدير بالذكر أن الأب يوسف الفرشوطي هو كاهن من ضواحي مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، حيث ولد عام ١٨١٢، كما سيم كاهنًا في سن الثانية والعشرين، وخدم خمسة عشر عامًا في إيطاليا، بالإضافة إلى خمسة وأربعين عامًا بين مدينتي طهطا، وفرشوط.



وفي سن الثامنة والسبعين، انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، حيث عُرف عنه الزهد وعمق الصلاة، كما نال الكثيرون بركات روحية وشفاءات في حياته، وحتي الآن، علمًا بأن جثمان المتنيح الأب يوسف الفرشوطي دُفن أسفل الهيكل بكنيسة العائلة المقدسة بفرشوط.



أعلنت صفحة الكنيسة اليوم، أن صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، تُرْأَّسَ، صلاة الْقِدَاسُ الْإلْهِيُّ، بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي للأب يوسف الفرشوطي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بفرشوط.شارك نيافته في الصلاة الأب ماركو ميخائيل، راعي الكنيسة، ولفيف من الآباء الكهنة، والرهبان من مختلف رعايا الإيبارشية، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وأبناء الرعية، والمشاركين من الكنائس الأخرى.