التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.