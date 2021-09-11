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السيسي: الشعوب التي تحركت في 2011 ساهمت في تدمر بلادها (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:51 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحترم التعدد والتنوع والاختلاف، إذا أراد أحد أن يتصور أنه لديه تمييز في قدراته الثقافية ويريد فرضها على باقي المجتمعات فهذا يعتبر مسار ديكتاتوري، معقبًا: "عايز تفرض عليا مسارك الثقافي وتعتبره هو القمة، فهو قمة لك ولمجتمعك، وقد لا يكون قمة لي ولمجتمعي لماذا تريد أن تفرضه عليا".

فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتساءل "السيسي"، خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، قائلا: "هل المؤسسات الدولية للتمويل وافقت على تمويل الدول الإفريقية الفقيرة المعدمة التي ليس لديها فرص دون أن ترفع عليها المخاطر؟"، معقبًا: "الدول دي مش هتتطور وهتفضل كده مش ده حق من حقوق الإنسان"، متابعًا للمجتمع الدولي: "هل اديتوا فرصة للدول دي علشان تقوم ولا تفضل في براثن الفقر والجهل والتخلف مئات السنين، علشان معايير الاقتراض والائتمان لا يمكن أن يتحقق لدولة بهذا المستوى".

الشعوب المتحركة عام 2011 دمرت بلادها
وأكد أن الشعوب التي تحركت عام 2011 سواء بحسن نية أو بسوء نية بهدف التغيير ساهمت في تدمير بلادها، على أمل أن يؤدي التدمير لبناء أفضل.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي أحادث 2011

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