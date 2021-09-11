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أرامكو السعودية تعلن أسعار الوقود لشهر سبتمبر

السبت 11/سبتمبر/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" أسعار الوقود المحدثة لشهر سبتمبر الجاري، والتي سيستمر العمل بها حتى 10 أكتوبر المقبل.

وثبتت أرامكو السعودية سعر بنزين 91 عند مستوى 2.18 ريال للتر، وسعر بنزين 95 عند مستوى 2.33 ريال للتر، وفقاً لبياناتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

واستقرت أسعار الديزل عند مستوى 0.52 ريال للتر، والكيروسين عند 0.70 ريال للتر، وغاز البترول المسال عند 0.75 ريال للتر خلال سبتمبر الجاري.

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