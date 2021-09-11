وزير العدل: لا بد من إثبات رسمي لخانة الديانة لهذا السبب (فيديو)

رد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على المطالبات بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.



وقال "مروان"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه يجب أن يكون هناك إثبات رسمي لخانة الديانة، معقبًا: "مش مهم في البطاقة الشخصية، المهم يكون إثبات رسمي للديانة.

هناك حقوق ستترتب على ذلك

وتابع وزير العدل، أن ضرورة إثبات خانة الديانة؛ لكون هناك حقوق ستترتب على ذلك في الزواج والطلاق والميراث، مردفًا: "هتثبت إزاي ده ديانته إيه علشان نرتبله الحقوق، ومصر ليس بها قانون موحد يطبق على جميع المواطنين في الأحوال الشخصية، والدستور نفسه ينص على أن المسلمين لهم شريعتهم التي تحكمهم في أحوالهم الشخصية وكذلك المسيحيين واليهود، وهذا يستلزم وجود إثبات رسمي بأي شكل للديانة".

