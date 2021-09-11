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نجمة THE VOICE.. رنا عتيق تطرح كليب" مشاعر متغيرة" عبر "يوتيوب"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد




طرحت المطربة الشابة رنا عتيق أغنية رومانسية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "مشاعر متغيرة"، للجمهور العربي عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

" مشاعر متغيرة"، أغنية رومانسية، من إنتاج ألاسكا، ومن كلمات ماجد ميخائيل، ألحان مايكل عياد، توزيع بيتر فرح، وهندسة صوت ميشيل عبد الملك، وتصوير وإخراج سامح ابراهيم.
 
وتعد أغنية"مشاعر متغيرة" ضمن سلسلة أغاني طرحتها رنا عتيق بعد مشاركتها في برنامج "THE VOICE" ، والتي تجاوزت فيه ثاني مراحل العروض المباشرة من البرنامج مع مدرب فريقها النجم محمد حماقي ، حيث نالت إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج وعبر حماقي حينها عن أسفه الشديد لخروجها من السباق، مؤكدًا علها أنها نجمة وسيكون لها مستقبل كبير.

يشار أن رنا عتيق قدمت عدد من الأغاني منها : أغنية " دماغي لفت" على طريقة الفيديو كليب، وهي من إنتاج مزيكا، وأغنية "ياقلبي"، "إجرح"، "ما أطيق الحب"، بالإضافة إلى أغنية "ديسمبر وبس" ، كلمات سلمى رشيد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، كما قامت بغناء تتر مسلسل "آدم وجميلة".


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