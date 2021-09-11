برنامج تأهيلي لنجم الأهلي قبل السوبر المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب الفريق الجديد، استعدادًا للسوبر المصري.





ويخصص الجهاز الفني برنامج تأهيلي خاص للموزيمبيقي لويس ميكسوني مهاجم الفريق الجديد، لرفع معدل اللياقة البدنية قبل المشاركات الرسمية.





ويحاول موسيماني، في رفع معدل اللياقة البدنية للاعب، من أجل الاستعانة بخدماته خلال مواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري.





ومن المنتظر أن ينتظم ميكسوني في التدريبات الجماعية بشكل كامل بداية من الغد الأحد، عقب نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.





وتعاقد الأهلي مع لويس ميكسوني قادمًا من صفوف سيمبا التنزاني، لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.