Advertisements

برنامج تأهيلي لنجم الأهلي قبل السوبر المصري

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب الفريق الجديد، استعدادًا للسوبر المصري.

ويخصص الجهاز الفني برنامج تأهيلي خاص للموزيمبيقي لويس ميكسوني مهاجم الفريق الجديد، لرفع معدل اللياقة البدنية قبل المشاركات الرسمية.

ويحاول موسيماني، في رفع معدل اللياقة البدنية للاعب، من أجل الاستعانة بخدماته خلال مواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن ينتظم ميكسوني في التدريبات الجماعية بشكل كامل بداية من الغد الأحد، عقب نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

وتعاقد الأهلي مع لويس ميكسوني قادمًا من صفوف سيمبا التنزاني، لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

الكلمات المفتاحية

ميكيسوني السوبر المصري الاهلي

أخبار تهمك

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ 12 دقيقة

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أسطورة اليونايتد يحسم مشاركة رونالدو أمام نيوكاسل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 22 ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تدريبات تأهيلية للاعب الزمالك استعدادا للسوبر المصري السعودي

برنامج الأهلي استعدادًا للسوبر

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي

برنامج طبي لنجم الأهلي للحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا

قرار حاسم من موسيماني بشأن كهربا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر المصري

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

01:28 م

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

02:29 م

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

03:12 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements